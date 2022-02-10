宣布不選連任的國民黨台北市議員羅智強為四大公投謝票，預計從台北徒步400公里到屏東。資深媒體人黃暐瀚指出，有人認為羅智強擁有全國知名度，便勸進出戰桃園，他卻認為，羅智強只能選高雄市長。

黃暐瀚10日在《品觀點》中指出，羅智強展開全台苦行，一路從台北走到屏東去，黨內同志紛紛打氣，眼看羅智強擁有全國知名度，既然不選北市議員，有人勸進他不如去選桃園市長。黃暐瀚卻認為羅智強只能選高雄，因為有3個理由：台北沒得選、桃園沒空間、國民黨在高雄沒有人。

1.台北沒得選︰蔣萬安年前釋出參選台北市長的意願之後，形勢上升，現在媒體討論，多是蔣萬安、黃珊珊、陳時中三腳督，國民黨內又不辦初選，加上羅智強的民調確實小輸蔣萬安，就算有志，也難伸。

2 桃園沒空間︰台北有蔣萬安、桃園選將更是多到爆炸，除了現任萬美玲、魯明哲、呂玉玲3名立委，還有前立委孫大千、陳學聖、前桃園縣長吳志揚，能選市長的一隻手數不完，怎麼可能有空間禮讓一位「空降」的選將？

3 高雄沒有人︰台北有強將、桃園人選爆多，唯獨高雄找不到人。因為議員與市長同日選舉，只能擇一，眼下知名度稍高的藍營高雄市議員，沒有人願意犧牲繼續當議員的機會，跑去選市長，然後輸給現任高雄市長陳其邁，打包回家。蛋如果羅智強願意「跳坑」，抱著「不會贏，但不能輸」的精神去高雄努力，即使不會勝選，但若能維持藍營的基本盤，穩住議員的席次，也就「不算輸」。