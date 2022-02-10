日月光投控旗下EMS廠環旭電子10日公布的投資者關係活動記錄顯示，該公司2022年汽車電子成長率會超過50％，甚至會挑戰更高的成長。而在工業用品產品領域也會持續成長，因為受到疫情與電動車大趨勢的影響，這些產品的需求相比以往都有所改變。

集微網報導，環旭電子指出，整個汽車電子業務大致可分為四類：一、Powertrain，包含Power module。二、Domain control，包含telematics。三、ADAS。四、Body Control。這四類相加，在2021年占整體汽車電子營收92％，其中Powertrain只占10％，Domain control約25％，ADAS占4％，大部分是Body control，占53％。

環旭電子表示，但是在2022年，目前所展望的業務組合，Powertrain的比重從2021年的10％增長到27％，Domain control從25％增長到27％，ADAS持平。Body control從53％降低到35％，但是絕對金額仍增長12％。所以展望2022年，汽車電子業務可以增長50％以上。