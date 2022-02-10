自行車族群今（10）日陸續公布元月營收，其中，自行車雙雄之一的美利達（9914）年增逾18％、組車廠-愛地雅（8933）年增近22％；而搶先公布的零件廠-日馳（1526），元月合併營收大增45％。無論組車廠商或是零件廠商，元月營收均呈現雙位數成長，表現相當亮眼。

其中，美利達去年12月受到出口船運影響，自行車與電動自行車遞延出口台數逼近1.8萬台，造成12月合併營收22.35億元，年減7.89％。不過，隨著台灣廠產能設定及利用率逐步提高，以及遞延出口情況改善，美利達今年元月合併營收25.23億元，月增12.87％、年增18.48％，也是近5個月來的營收高點。

受到外資連續賣超影響、近期股價表現低迷的美利達，今日收盤價287元、上漲了4元，漲幅1.14％，成交量近1200張。

此外，受惠於全球自行車市場買氣依然熱絡，各國經銷通路庫存水位偏低，自行車代工廠商-愛地雅目前訂單滿手、全力拚產能，推升元月合併營收3.39億元，年增21.88％；而零件廠商-日馳元月合併營收1.65億元，年增45.19％，營收表現佳。