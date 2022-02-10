2022年壬寅虎年春節假期，由於疫情阻隔，許多台青留在大陸就地過年，首次體會大陸的年味。廣西各大學召集留在當地的師生一同圍爐，複製「家」的味道，不僅讓台師之間可聯絡感情，也讓台灣的親人安心。

廣西民族大學相思湖學院的台師李海鵡博士說，從除夕到年初三，和學校領導共度春節、共同包餃子，校方還致贈具有地方特色的新年慰問品，讓他覺得「溫心、溫暖、感恩、感謝。」校長農克忠表示，陪同留校師生共度春節是該校的傳統，也是學校對師生的關愛與責任，學校將延續這一傳統，讓留校師生心有所安、心有所暖、心有所愛。

在玉林師範學院，除夕當天，玉林市台辦與玉林師範學院慰問留校過年的台灣教師，為他們送上本地特產年貨，與他們歡聚一堂共進團圓飯，共迎新春佳節。

台師潘柏年表示，因為疫情阻隔，這兩年都有二十多位台師選擇留在玉林過年，「我們過得很溫馨、很充實，希望疫情早日結束，兩岸往來更加便利與熱絡。」玉林師範學院校長王卓華表示，學校取得的成績離不開台師們的辛勤努力和付出，希望大家繼續攜手努力。