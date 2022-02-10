遇到天兵同事真的是有苦說不出！一名女網友表示，她拜託同事去7-11幫忙列印工作用的公告，沒想到同事印了一張印有QR Code的成品回來，讓她哭笑不得，直呼血壓當場飆破300，網友看到也都笑翻，表示人事該負責。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，自己已經先把要列印的檔案上傳到雲端，同事到小七後，只需到ibon操作，輸入圖片取件碼或是掃描QR Code，就能輕輕鬆鬆列印出文件，沒想到同事竟然是個科技文盲，最後印了個QR Code代碼回來。

原PO拜託同事到7-11，把存在雲端的公告列印出來，沒想到同事傻傻的印了一個QR Code後就回來，還抱怨影印機很難用。(圖／爆怨公社)

原PO說，更傻眼的是，同事還抱怨印一次超貴要10幾塊，而且影印機有問題根本印不出來，看著這張印著QR Code的紙，又聽到同事的抱怨，讓她簡直血壓飆升，氣得表示，不知道該讚嘆對方理解能力，還是要幫被冤枉的小七影印機掐死同事。

不少網友看到照片也笑翻：「這某種程度上來說已經沒救了」、「你的同事還活在2011嗎」、「這不是你的錯，是人事要負責」、「可以把QR Code印出來其實滿佈簡單的XD」、「好想知道店員當下的表情」、「百年難得一見的天才」、「智商堪憂」；但也有許多人直呼：「原來ibon有這功能，長見識了」、「我還真的不知道QQ」、「看來我也是原始人」。