主播葉映彤對於做人保持「順其自然」的態度。（華視提供）

華視昨（9日）上午11點舉行新春開工團拜活動，公廣集團董事長陳郁秀、華視總經理兼新聞台長陳雅琳帶領一級主管，與華視主播黃柏齡、葉映彤、宋燕旻、林奕雯和吳衣璇一同參與團拜活動。

《華視晚間新聞》主播葉映彤預告即將推出醫療健康的新聞節目，在聊到虎年是否催生虎寶寶的計畫，她笑回：「一切隨緣，不排斥但也沒有說一定要」，透露老公在3月後就要出國工作，夫妻兩人接下來有段時間要分隔兩地，目前就是抱持「順其自然」，有就生下來，沒有就明年再努力。

《華視晨間新聞》主播宋燕旻從小年夜到大年初二都堅守新聞崗位，導演老公柯孟融為電影《咒》親赴泰國製作音樂，讓她嘆：「從年前到除夕夜都是一個人吃飯，一個人住在空蕩蕩的房子裡面，很可憐！」透露過年期間都訂外送來吃，老公也在泰國防疫旅館吃隔離防疫餐。

因此，宋燕旻的新年新願望是希望老公趕快回家跟她團圓，兩人還計畫要一起去找婆婆補過年。而同樣聊及虎寶寶催生計畫時，宋燕旻笑說：「自己的卵子寶寶還在醫院凍著，還要看老公的狀況，如果電影大賣，有錢可以拿來養小孩，就有機會生。」而目前她的卵子在醫院已凍4年，當初花了6位數凍卵就是希望能在身體最佳狀況留下一個機會。