特斯拉創辦人穆斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX上周發射49顆星鏈（Starlink）衛星，卻有40顆衛星受到太陽磁暴（geomagnetic storm）衝擊而脫離軌道並燒毀，損失估計達5千萬美元。太空氣象專家警告，未來幾年磁暴狀況恐加劇，令這些昂貴衛星的折損機率攀升。

SpaceX表示，上周五（4日）出現的磁暴導致大氣密度增加，令他們3日發射的衛星遭遇更強的大氣阻力，雖然地面團隊將衛星調整成休眠模式並以最低阻力方式飛行，但阻力過大令衛星無法爬升至更穩定軌道，最終難逃墜毀命運。

儘管如此，SpaceX依然擁有近2000顆衛星繞行地球。該公司利用這些衛星發射網路訊號，以提供高速網路服務給偏遠民眾。

航空航天公司（Aerospace Corp）科學家斯科夫（Tamitha Skov）近日接受財經媒體CNBC訪問時指出，太陽磁場活動一個周期為11年，最新周期已於2019年12月展開，預計2025年抵達「活動極大期」（Solar Maximum）。鑒於低軌衛星數量暴增，恐有更多衛星因此折損。