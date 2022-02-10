在光電部門光耦合器、光電感測模組帶動，以及伺服器、網通電源營收月增兩成帶動下，光寶科宣布，1月營收為144.95億元，年增3％，月減4％。

光寶科表示，光電部門一月份營收占整體21％，光寶的光耦合器是全球出貨量第一大，受惠於工控、電源與綠能等市場需求成長，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR／VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，帶動光電部門營收年增7％，月增幅度也有約1成。

不過光寶科1月營收增幅最亮眼的主要事業部門莫過於雲端及物聯網部門月營收，營收占比達31％，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增近3成，月增幅度高達21.6％。相較之下，過往資訊及消費性電子部門營收的營收占比都超過5成，1月份占比達卻衰退至48%，筆記型電腦、遊戲機電源供應器及雷射多功能事務機種出貨順暢，較去年同期持續成長，不過營收月減幅度也高達兩成。