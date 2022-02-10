台鐵去年4月2日的太魯閣號事故造成49死200多人受傷，行政院長蘇貞昌10日下午接見罹難者家屬時數度致歉，表示「對不起大家」，承諾將保留太魯閣號事故車廂，強調台鐵要改革，這不只是改革，而是台鐵整個要改變。

31位家屬要求行政院應公開台鐵組織改革的期程及規劃，家屬委任律師陳孟秀表示，行政院表示將推動台鐵朝公司化改革，但並未明確提出改革時間表，有關公司化草案，交通部仍在與台鐵工會溝通中。

蘇貞昌會中指出，台鐵改革要做的事情很多，這段時間雖然用盡全力，但是還有很多不足處，今天誠心誠意安排會面，盼台鐵能從教訓中走出來，讓所有乘客都獲得最好服務。

蘇貞昌說，沒有人期待在這樣的場合見面，他作為政府最高機關代表，對於家屬們遭逢的不幸，感覺非常抱歉，台鐵不是只有運送做得不夠，而是做得不對，他要代表政府對各位罹難者以及家屬表示最大的歉意。

會中，家屬委由律師提出四項訴求，包含一、保留太魯閣號事故車廂，做為警示或台鐵員工安全教育；二、政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃；三、成立台鐵組織改革的外部監督團體；四、台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案。

蘇貞昌聽取後回應表示，事故車廂應保留第7節、第8節，可留在台鐵員工訓練中心，讓台鐵人員在職前或在職訓練時都要記著，曾經發生過這樣的事情，且不能再發生。

他說，台鐵不只要改革，而是要改變，他從去年事故第一時間趕赴現場與醫院後，就決定咬緊牙根，一定要在還能做的時候改革台鐵。

蘇貞昌說，那麼大的組織、百年老店，不是按個按鈕就能改革，因此他已經嚴格要求交通部長王國材，將他的決心與交代轉達台鐵所有人，「社會不容台鐵再這樣下去」，而他要改革台鐵，盼家屬給他更大的動能與建議。

蘇貞昌說，政府本來就該受監督，交通部也應就契約條件等與家屬在對等狀況下，好好溝通。