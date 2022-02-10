香港這波新冠疫情愈來愈嚴重，大公文匯全媒體報導，香港大學醫學院今天（10日）舉行新聞發布會，講述有關第五波Omicron疫情發展模擬模型。港大醫學院進行流行病學模型推算，至6月中累計死亡人數將達千人，如果港府實施「封城」措施，遏止傳播率可達八成半，港大醫學院院長梁卓偉建議政府積極考慮「封城」措施。

梁卓偉指出，按港大推算，若實行封城，香港至6月中會有115人死亡，醫管局服務絕不會淪陷，但若政府在未達致「零確診」就撤消封城，疫情會反彈，會死灰復燃。

港大也發現，如果港府維持現有社交距離措施，遏止疫情幅度可達七成七，預計在3月中至3月底，屆時大約有11000人確診，累計28000人確診，每日約468人需要入院治療，超出醫療負荷，估計到6月中累計約900至1000人死亡。

梁卓偉表示，即使目前防疫措施加嚴，恐怕未必能遏制即時傳播率，強調要靠更嚴厲的措施，不論是透過自願、立法或行政手段去控制疫情。