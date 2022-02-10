為了爭取北京冬季奧運佳績，日本花式滑冰男子選手羽生結弦放手一搏，10日在長曲決賽再度挑戰4A難度的四周半跳，儘管落地時摔倒，但現場計分板顯示是「旋轉角度不足」，國際滑冰總會（ISU）仍判定羽生這次嘗試是首次在國際大賽上的四周半跳，不完美的遺憾中他仍開心可以留下讓人感受到自己努力表現的痕跡。

2022北京冬奧羽生結弦目標成為94年來首位完成3連霸的選手，可惜8日短曲冰鞋卡到冰上的洞無法完整呈現動作遭到扣分，95.15分僅排第8，讓他的奪金之路更加困難，為了提高爭金的機會，他決定再度於正式比賽挑戰完成人類史上第一個四周半跳的創舉。

去年12月全日本錦標賽羽生結弦也在表演中加入四周半跳，當時的旋轉被判為是三周半跳，這次他努力轉完了四周半，可惜落地時重心偏掉摔倒，不過並不算完全失敗，國際滑冰總會判定是「四周半跳旋轉角度不足」，羽生仍是國際大賽留下首次四周半跳畫面的選手，最終他以短曲95.15分、長曲188.06分、總分283.21位居第4、無緣戴上獎牌。

本屆冬奧在等待區被拍到冰敷腳踝的羽生結弦，坦言賽前覺得不管怎麼努力，於北京冬奧都不會獲得回報，內心感到疲憊，但四周半跳能獲國際認證，多少感覺有了回報，也開心能創下紀錄，留下令人真切感受到的痕跡。

結束長曲、步出滑冰場時，羽生結弦對著場內深深一鞠躬，雙手觸地再摸臉，被外界認為在向滑冰場告別，他並未對接下來的動向給予明確答覆，他說：「這是充滿挑戰的奧運，我覺得我努力了。老實說，我已傾盡所有、毫無保留了，一開始就試圖做四周半跳，希望可以讓自己成功，這已經是我最終的武器。」

羽生結弦奮力表現、挑戰自我的精神令粉絲動容。（美聯社）