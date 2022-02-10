主辦單位摸黑疏散上千名遊客。(翻攝畫面)

龍崎空山祭受停電影響，臨時喊卡。（摘自龍崎光節-空山祭粉絲專頁）

台南市關廟、龍崎、左鎮及高雄內門區一帶，晚間7點29分傳出有2882戶大停電，龍崎「空山祭」燈節也因此陷入一片黑暗，緊急喊卡，今晚活動現場湧入約1112人，已於8點半將展區人潮全數疏散完畢。

台電台南區處指出，停電原因追查為歸仁二次電變電所7時29分因事故導致饋線跳脫，造成關廟、左鎮一帶及高雄市內門區2882戶停電。事發後，派員緊急前往現場進行巡視搶修，8點14分已經復電1863戶，目前持續搶修中。

由於龍崎空山祭每晚都吸引許多遊客來訪，今晚無預警大停電，當時，已進場參觀空山祭民眾多達1112人，一度傳出有人受困，但警方與消防局證實無人員受困，參觀民眾也在引導下，陸續出場離開。

不過，因持續仍有外地民眾不清楚活動現場停電熄燈，因此，警方晚間8點過後也派員在會場外，管制人員進入。文化局指出，今天活動可接受退票或保留日後使用。