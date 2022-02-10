英國首相強生有意在2月底取消防疫限制措施，較原先規畫提早整整一個月，同時打算在2月21日宣布「與新冠病毒共存」計畫。

強生9日在國會表示：「若是現行鼓舞人心的疫情數據能維持下去，期望英格蘭能提前一個月結束最後的疫情限制措施，包括檢測結果為陽性時必須自我隔離的規定。」目前規定確診者必須隔離5天，預計實施至3月24日。

強生同時表示，待國會於2月21日復會，他將提出「與新冠病毒共存」的計畫。英國政府曾表示有意將防疫限制改為建議措施，把逐漸成為地方流行病的新冠肺炎視為是流感的一種。

英國政府在2021年7月取消大部分的防疫限制，1月又進一步解除防止Omicron新變種病毒擴散的措施。英格蘭已取消口罩令，但搭乘倫敦大眾交通運輸系統除外，進入夜店和參加大型活動不再需要出示疫苗通行證。免除隔離代表英國結束所有所有防疫規定。

此外，英國11日起將放寬入境防疫限制，完整接種疫苗的旅客出發或入境時不再需要接受檢測，尚未完整接種的旅客不必隔離，但仍需接受篩檢。

自1月初以來，英國的新增確診和住院案例雙雙下降。Omicron一度造成1月初單日新增確診案例破20萬紀錄，目前每日平均新增案例降至6.4萬人左右，創下12月中以來新低紀錄。

英國官員將疫情緩和歸功於政府推行加強劑計畫，有效防止高傳染性的Omicron拖垮醫療體系。英國12歲以上民眾有65.4％施打加強劑，84.5％的民眾完整接種疫苗。儘管如此，英國仍是歐洲新冠死亡率次高的國家，僅次於俄羅斯。自疫情爆發以來，死亡案例超過15.9萬人。

部分專家對於政府取消隔離規定感到擔憂，畢竟未來仍有可能出現更致命的變種病毒。牛津大學病毒學家卡佐拉吉斯（Aris Katzourakis）表示，取消隔離絕對不是合理的公衛安全政策。