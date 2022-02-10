2022年縣市長選舉將在年底舉行，針對民進黨南部3縣市台南、高雄、屏東選情，其中屏東市長選舉，有意參選的民進黨立委莊瑞雄、周春米和鍾佳濱3人競爭激烈，形成「三強鼎立」的局面。前民進黨立委沈富雄表示，國民黨雖在台南、高雄、屏東贏的可能性不大，但在這種情況下，民進黨還是有很多人會勇敢地去參戰，但國民黨現在卻沒人這樣想。
針對2022年縣市長選戰，《POP撞新聞》主持人黃暐瀚認為，嘉義縣、台南市、高雄是、屏東縣等4縣市，國民黨不用想了。來賓沈富雄對此直言，「你這態度是不對的」；他則分析指出，台南、高雄、屏東，國民黨大概贏面不多；而北部的北北桃，民進黨是想贏，但有贏面，卻沒把握。
沈富雄接著表示，國民黨在台南、高雄、屏東贏的可能性雖不大，但民進黨和國民黨不一樣，若在這種情況下，民進黨還是很多人會很勇敢地去參選，培養下一代、為未來著想、對黨要有貢獻；但國民黨現在卻沒人有這樣的思考。
沈富雄質疑，國民黨主席朱立倫在這次公投輸了以後，外傳他去了台南，朱立倫說是去艱困地區想辦法，但那一趟台南之旅，朱立倫在台南到底見了誰，卻沒有人知道。
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