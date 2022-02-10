俄國與以美國為首的西方國家因烏克蘭問題而箭拔弩張，而美國也同時與中共出現嚴肅的戰略競爭關係。德媒對此發表評論稱，中俄在對抗美國的議題上是利益共同體，兩國不會發展成真正的盟友，但在特定時間與特定議題上有可能出現中俄聯盟，例如烏克蘭危機或台海衝突，普丁與習近平都會將危機作為與美國討價還價的談判籌碼。

《德國之聲》引述《時代週報》一篇題為《對抗西方的利益共同體》的評論稱，中俄兩國都反對美國以及由美國制定和維護的國際秩序。普丁和習近平都希望打造一個多極化的抗衡模式，他們希望能同美國平起平坐。然而，只有中國才具備相應的經濟實力，而俄羅斯拿得出手的只有破壞力極大的軍事力量。事實上，普丁近來的表現證明，只要他拿出軍事實力，各方也就會坐下來談判。

文章指出，普丁和習近平多次表現出相互間的支持，中國支持俄羅斯對安全保障的要求，反對北約東擴。作為回報，俄羅斯則支持中國對臺灣的領土要求，並對美英澳三方安全協定（AUKUS）予以公開批評。

不過，中俄友誼顯然也有其界限。評論表示，北京發佈的長篇聲明中，對烏克蘭隻字未提。中國同烏克蘭之間有著密切的經濟往來，北京也從未承認過俄羅斯對克里米亞半島的併吞，畢竟這有悖領土完整和國家主權原則。每逢涉及新疆、西藏、南中國海以及臺灣問題，中國就會強調這條原則。

文章認為，中俄夥伴關係是利益共同體的結合，他們都越來越推崇民族主義政治。習近平的「中國夢」是要重現中華帝國的輝煌，而普丁則渴望恢復俄羅斯帝國的勢力範圍。兩國歷史上恩恩怨怨以及現時經濟發展的巨大差距，都使得中俄兩國難以建立起平等互信的夥伴關係。

而即便這種夥伴關係難以發展成相互承擔互助義務的盟友關係，但雙方在軍事領域的合作仍得以不斷加強。西方大可不必擔心一個新的東方陣營的誕生，但在特定時間、基於特定目的的中俄聯盟則是有可能出現的。今天的烏克蘭危機，明天的台海衝突，都有可能促成這樣的盟友關係。將危機作為討價還價的談判籌碼，西方人會耍這樣的手腕，普丁和習近平也絕不會遜色。