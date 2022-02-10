中央氣象局表示，今天(10日)上半天降雨偏向在苗栗以北，午後雨區北移縮小，明天(11日)東北季風減弱、陽光露臉，白天氣溫溫暖舒適，須留意早晚溫度仍較低，預測下波鋒面最快下周日(13日)影響台灣，中部以北將有較大雨勢，晚間高山則有機會降雪。

明天(11日)東北季風減弱，氣溫回升，北台灣白天感受最為明顯，預計北部、東北部及東部高溫可以來到20至24度，其他地方約25到28度，白天雖然較為舒適到溫暖，不過各地早晚仍涼，西半部及東北部低溫約14到16度。

降雨方面，隨著水氣減少，除了中南部為晴到多雲外，北部地區雲量將會減少，轉為陽光露臉的天氣，剩下東半部地區及北部山區仍偶有局部短暫雨。相對穩定的天氣狀況將持續至周六(12日)。

2月10、11日定量降水預報（氣象局）

下周日(13日)天氣將有明顯變化，受鋒面影響，天氣不穩定，中部以北及東北部轉為有陣雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨；轉變的時間快則下午、慢則晚上，中部以北地區晚上開始也有局部較大雨勢發生的機率。氣象局表示，如果溫度及水氣配合，13日晚間至14日上午，在3500公尺以上高山有機會降雪。

下周一(14日)鋒面通過後緊接著東北季風增強，各地明顯轉涼，天氣由濕轉乾；上半天各地仍有降雨的機會，下半天剩北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，中南部平地轉為多雲的天氣，降雨愈晚愈少；高溫除高屏及台東以外，其他地方都不到20度，北台灣甚至只有15度上下。

下周二、下周三(15日、16日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。