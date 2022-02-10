以偶像為主題的「Shining閃耀動漫祭」將在2/11於新光三越 台北信義新天地開跑！於台中耶誕動漫祭亮相的LoveLive!Cafe stand，將正式於台北登場，帶來美味輕食茶飲以及珍藏特典。此外，各家小偶像接力登場，大家最喜愛的《LoveLive!系列》《歌之王子殿下 》《IDOLiSH7-偶像星願-》《偶像夢幻祭》等偶像台版及日版精品同場集結，本命精品買起來，你也能 當最專業的真愛粉！商品消費滿500元即可抽獎，有機會將偶像大獎帶回家！

《LoveLive!》cafe stand奶酪+珍藏卡。（曼迪提供）

活力四射學院偶像LoveLive!，專屬外帶輕食區開店囉 台中粉絲推爆的LoveLive! Cafe stand完整複刻移師台北，首度與台北粉絲見面，2/11起推出4款奶酪及4款冷泡茶，以彩虹貼紙裝飾瓶身，呈現繽紛青春偶像活動，購買再送Café stand專屬特典：4團珍藏卡及隨機偶像杯墊，沒參與前次活動的粉絲，務必把握難得的機會。購買輕食當日單筆滿額500元， 直接贈送LoveLive! A3尺寸海報一張。

《歌之王子殿下》壓克力桌鐘。（曼迪提供）

寒假把握時機再衝一波

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《歌之王子殿下》日版隨行杯。（曼迪提供）

活動資訊

【Shining閃耀動漫祭】

《LoveLive!》cafe stand冷泡茶特杯杯墊(隨機)。（曼迪提供）

時間：2022/2/11~3/14

地點：新光三越台北信義新天地A8館4樓 (台北市松高路12號4樓)

※防疫期間營業時間依百貨規定為準

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