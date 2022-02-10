大陸國家廣電總局官網截圖。

整頓大陸演藝娛樂圈，大陸廣電總局再出招！今天（2月10日），大陸國家廣播電視總局印發《「十四五」中國電視劇發展規畫》，嚴肅處理有關偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」等違法違規行為的演員和相關機構。

《規畫》規定，將嚴格執行每部電視劇全部演員總片酬不得超過製作成本40％，主要演員片酬不得超過總片酬70％的配置比例規定。