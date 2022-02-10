整頓演藝圈再出招！陸廣電總局：主角片酬不得超過總片酬70％ 21:282022/02/10 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 整頓大陸演藝娛樂圈，大陸廣電總局再出招！(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家廣電總局官網截圖。 整頓大陸演藝娛樂圈，大陸廣電總局再出招！今天（2月10日），大陸國家廣播電視總局印發《「十四五」中國電視劇發展規畫》，嚴肅處理有關偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」等違法違規行為的演員和相關機構。 《規畫》規定，將嚴格執行每部電視劇全部演員總片酬不得超過製作成本40％，主要演員片酬不得超過總片酬70％的配置比例規定。 勤業難確認接觸者 黃珊珊：希望大樓7000人都做PCR 《貓》跑遍全台6大城市36場 總彩排演員賣力舞蹈歌唱展實力 #片酬 #整頓 #70 #規畫 #演員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大錘中的軍刀！Aston Martin推出終極V8性能版DBX707 15:512022/02/07 汽車情報-新車試駕 新北規畫智慧運輸中心 出門更順暢 04:102022/02/10 地方新聞 北港燈會原鄉規畫6大光環境 整個市區都是燈區 10:512022/02/08 生活 嘉市府北棟大樓延宕逾10年 經費恐增3成 04:102022/02/09 地方新聞 雙子星再闖都審會 拚年底動工 04:102022/02/10 地方新聞 7千元租得起新北套房？網揭2地有機會 北漂族一看卻哭了 11:282022/02/09 生活 袁子芸岡田將生吻戲「肚子叫」壞氣氛 04:102022/02/10 娛樂新聞 基隆73所學校加強清消 降低傳染風險 16:582022/02/10 生活 明金成27年前曾遭人瘋砍毀容 縫270針鬼門關前搶命 11:492022/02/09 娛樂 民眾黨借將 柯市府恐人事地震 04:102022/02/09 政治要聞 嘉大校長林翰謙就職 黃敏惠期許揚名國際 04:102022/02/09 地方新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。