塞港問題短期難解，受惠運價維持高檔，長榮海運1月營收一舉創下歷史新高，達到568.41億元，月增8.8%、年增99.9%。長榮營收在PTT股板掀起一番熱議，再度創下歷史單月營收新高，網友驚訝的同時，不少人認為今天法人大買，甚至可見以隔日沖短線操作手法聞名的凱基據點的身影，笑稱「明天有好戲看了」。

台灣貨櫃三雄2022開局股價一路下挫，長榮從每股約140元跌至110元，直到封關前一日股價回升，年假後漲勢不歇，連續多個交易日大漲；今（10日）長榮海運早盤開高，隨後回落於平盤震盪，直到中午買盤敲進，終場以每股114元收紅。

受惠2022年歐洲線換約倍增、運能增加等利多，長榮海運1月營收衝高至568.41億，較去年同期成長99.9%、月增8.8%，再度改寫單月營收新高紀錄，且較去年10月527億的次高紀錄大幅成長約7.8%。

營收再度創下歷史新高，許多網友驚呼，「太狂了，這業績真的很扯」、「太強」、「這營收猛猛的」、「太神拉」、「還可以月增，太神了」、「今年年終80個月了」、「還真沒想到營收開這麼好捏」、「炸裂！長榮海員工好幸福啊」、「賺爛」、「給空軍喘口氣」、「誇張，1月還能月增」。

另外，觀察今天長榮籌碼動向，三大法人同步買超長榮，外資更大買1.3萬張，還有網友眼尖發現「隔日沖明星隊」，以隔日沖短線操作手法聞名的凱基據點敲進，表示「今天法人狂買明天有好戲了」、「今天明星隊進場了吧」、「明天到底！看營收來買的散戶能不能嘎爆明星隊呢」、「你沒看到今天長榮盤後那些明星隊有多恐怖嗎」、「盤後買超，滿滿的明星隊」。

展望貨櫃輪今年市況，海運諮詢機構Drewry報告預估，今年獲利表現會比2021年好，全球貨櫃輪的稅前利潤將達到2000億美元，較去年高出約100億美元。

市場關注海運供應鏈是否會在2022年緩解，美西港口碼頭工人公會即將更新6月到期合約，國際航運機構Value Investor’s Edge警告，一旦談判破裂，工人罷工可能將讓塞港更加惡化，屆時運價可能將進一步上漲。