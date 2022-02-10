T-ara芝妍要婚了！南韓人氣女團「T-ara」過去唱紅不少熱門夯歌《Roly-Poly》、《Bo Peep Bo Peep》等，曾紅極一時，後來雖有成員陸續離團，但至今仍有4位隊友堅守崗位，其中年紀最小、28歲的「芝妍」，今(10)日在IG上PO出手寫信，宣布將與穩定交往的男友結婚，並以幸福語氣寫下：「他讓我知道幸福，彷彿人生禮物般的男友，我們即將在冬天結婚。」認愛同時宣布閃婚訊息，粉絲立即湧入潮水般的祝福。

芝妍的手寫信全文如下：「大家好，我是芝妍。因爲想親自對粉絲們報告好消息，所以鼓起勇氣寫了這篇文章。我從10幾歲就出道，時間不知不覺流逝，都已經快30歲了呢。年輕時義無反顧地出道後，在10幾歲時也常有陷入不安畏縮情緒的時候，即使在艱難的時期，想要放棄的20幾歲的時候，你們也總是伸出手來抓住我，默默地為我加油打氣，讓我能穿越這條長長的隧道，才有了現在的我。對這樣一路相信我、支持我的粉絲們，我不想通過別人說的話或是文章，而是由我親自最先告訴粉絲們。」

芝妍更表示：「我在去年通過熟人認識了現在男朋友，感情交往狀態相當好，他無論何時都先照顧我、愛護我，讓我知道什麼叫幸福，就像我人生中的禮物一樣，我和這樣的男朋友約定，在即將到來的冬天結婚。雖然很擔心大家會不會被突如其來的消息嚇到，但對我來說，迎來這樣能和大家一起分享這種幸福的日子，一字一句地寫下來的我，也非常緊張。以後也會繼續以最好的一面，報答粉絲們對我的支持和喜愛。謝謝你們、我愛你們。」

雖然芝妍並未在文章中曝光男友的真實身份，但很就被韓國職棒球迷認出，男方身份是KT巫師隊34歲隊長「黃載均」，近期曾參加實境節目《我獨自生活》，他2010年至2016年效力於韓職樂天巨人，隨後轉戰美國職棒大聯盟，在舊金山巨人隊闖蕩了兩年，回到韓國後加盟新東家KT巫師隊，並簽下88億韓元4年合約，並在合約年為球隊拚得隊史首冠。