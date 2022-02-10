韓星玄彬與孫藝真在2018年因合作電影《極智對決》傳出假戲真做，還被網友目擊到同遊美國，雖事後多次否認了戀情，但他們也不畏緋聞，再度合作《愛的迫降》，並在該劇結束後陷入熱戀，去年元旦大方認愛交往8個月，小倆口10日開心宣布結婚喜訊，玄彬經紀公司VAST娛樂透露，他們將在3月於首爾舉辦婚禮，考慮到疫情嚴峻，會以非公開方式進行，只邀請親友到場。

玄彬透過經紀公司IG曬出《愛的迫降》2人手牽手的照片及手寫信，信中他甜蜜向大家分享「是的，我決定結婚了，小心翼翼地踏入人生的第二幕，和總是讓我笑的她約定好了，以後的日子會一起走下去」。孫藝真也在IG上曬出白色小禮服照，用韓文和英文寫下長文，「要和我共度餘生的人出現了，他是個光是在一起就能感受到很溫暖又踏實的人，原本以為一對男女相遇，分享著心情和約定著未來是無法想像的事情，但我們就很自然就變成那樣了」，而該文PO出後短短1個小時也吸引將近百萬人按讚。

去年認愛後，韓媒就曾報導他們正在準備結婚，因為玄彬的父母已考慮買下1棟位於漢南洞逾100億韓圜（約3億台幣）的高級別墅，當作小倆口的新婚房，6月再有工作人員爆料他們將在今年完婚，並透露玄彬還特意空出了今年的行程，玄彬去年10月又傳出整理手邊的房地產，狠砸48億韓元（約1.3億元台幣）搬到京畿道126坪豪宅，打算做為婚後的愛巢，如今2人決定攜手步入禮堂，外界也紛紛獻上祝福。