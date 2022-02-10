網友在PTT貼出烏魚子放微波爐2分鐘的慘狀。（截自PTT）

好的烏魚子色澤通透金黃，有如黃金一般，寓意「金玉滿堂」，是過年自用、送禮皆宜的美味。不過好的食材遇上錯的料理方式，下場可能很悲劇。一名網友分享，他將切片的烏魚子放進微波爐「2分鐘」，結果變成猶如「排泄物」的慘狀，讓眾多網友看傻回應：「拿去微波笑死」、「像乾掉的狗大便」。

一名網友在PTT分享悲劇，表示自己將冰箱剩沒幾塊的一口烏魚子放進微波爐2分鐘，變得又乾又硬，「微波前是溏心流油，現在變狗屎爛菜」，發問該如何補救。

可口烏魚子變「排泄物」的慘狀讓眾多鄉民看傻，紛紛回應：「黃金大便」、「這是賽吧」、「幹嘛微波 暴殄天物」、「沒幾塊兩分鐘...這智商」、「兩分鐘太久，高功率的話大概十秒就夠了」、「這篇有勸世效果」、「看起來像肝癌」、「笑死 不會用微波爐就不要亂用 幫烏魚子哭哭」、「你聽過蛋不能微波嗎？」、「卵微波到爆開啊」。