新北市議員張錦豪日前得知，有一隻流浪狗不慎誤踩捕獸鋏截肢，因為僅有3隻腳，遲遲得不到領養者的關愛，張錦豪立即領養，並取名「豆皮」，讓牠成為家中的一分子。（張錦豪提供）

新北市議員張錦豪日前得知，有一隻流浪狗不慎誤踩捕獸鋏截肢，因為僅有3隻腳，遲遲得不到領養者的關愛，張錦豪立即領養，並取名「豆皮」，讓牠成為家中的一分子。此外，也將與立委賴品妤合作，推動「全國動物保護救援四碼電話」，讓受傷的動物能在第一時間獲得救護。

張錦豪指出，「豆皮」已是第2次被夾傷，因救護不及只能截肢保住一命，由於僅有3隻腳遲遲無人領養，他得知後立刻決定領養，「要成為豆皮一輩子的家人。」

「豆皮」雖然只有3隻腳，經照顧後已恢復活力，為了讓牠能在廣闊的環境生活，張錦豪便將牠先送回雲林老家，交付給愛狗的家人，一起生活養傷，家中還有另外一隻10歲的柴犬「肉圓」與牠作伴。

張錦豪表示，近期才與愛護流浪動物的愛爸、愛媽到汐止山區內清理捕獸鋏，並一再要求動保處加強取締並嚴懲。

他強調，考量此行動需要全國性整合，便與立委賴品妤推動「全國動物保護救援四碼電話」，串聯全台動保處，希望未來只要一通電話，就可以連線當地動保處，無論是動物受到傷害或需要救援，就像打119能獲得立即性救援，拯救生命。