行政院8日宣布，將開放日本核災區福島5縣市食品輸台，發言人羅秉成表示這有助於台灣加入CPTPP。引發國民黨主席朱立倫不滿，強調將結合立法院黨團、地方政府、議會及社會力量，捍衛民眾食安，一步不讓，直指「反核食公投2018年過關，779萬票的公投結果顯示全民拒絕核食的民意，任何政黨都不可以撕毀公投結果」。

行政院宣布有條件開放日本5縣市農產品進口。圖為民眾在賣場選購日本進口商品。（杜宜諳攝）

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析前年8月28日總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美國豬肉進口，以及今年2月7日釋出解禁福食輸台訊息後兩日的網路聲量趨勢，結果發現，前年8月28日正式宣布開放萊豬進口後，當天聲量達8.6萬則，隔一天8月29日更有11萬則討論，兩日間就創下超過19萬聲量，而本月7日解禁福食的訊息流出當天聲量為9千則，昨日正式宣布解禁則為3萬則，兩日內的網路聲量僅約4萬左右，萊豬進口的聲量是福食進口的近5倍，顯示相較開放萊豬進口引爆民怨炸鍋，解禁福食引發的輿情風波明顯少很多。

值得注意的是，前年蔡政府宣布開放萊豬進口可說是「突襲式」宣布，在8月底正式宣佈前半年，網路幾乎沒有相關討論，直到公布訊息後的當日才爆量，引發民眾強烈反彈；而福食進口議題在這半年間不斷被討論，也或許是因為相較萊豬進口議題，後者的社會溝通較為充足，使得反彈聲浪小。