因合作夯劇《愛的迫降》而假戲真做的玄彬、孫藝真，今(10日)驚喜宣布結婚喜訊，讓外界都相當開心，如願看到喜愛的CP結為連理，而玄彬經紀公司稍早也透露兩人將在3月舉辦婚禮，但礙於疫情的關係，只會邀請親近友人與雙方父母到場。

玄彬經紀公司VAST發聲明表示，兩人婚禮將在3月舉辦，因為他們性格低調，加上疫情升溫，因此只會邀請親近好友與雙方家長到場，以非公開方式進行，至於外界猜測孫藝真是否喜上加喜，友人也表示她並沒有懷孕，「就是覺得結婚的時機到了」，加上孫藝真已完成新戲《三十九》的拍攝，所以才選在3月中旬完婚。

玄彬去年10月砸下48億韓元（約1.3億元台幣），搬到京畿道的126坪豪宅，就被指是兩人未來結婚的愛巢，如今他真的要邁向人生下一個里程碑，他也親自發出手寫信表示，「是的，我要結婚了，小心翼翼地邁向人生第二階段。我和那位總是逗我笑的她約定了，以後的日子會一起走下去，在作品裡相遇的正赫與世理試著一起邁開腳步。」

而經紀公司也替玄彬喊話，在身為演員之前，他作為一般人，做了人生重要的決定，希望大家給予應援和祝福。