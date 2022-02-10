台灣燈會昨晚在愛河灣以1500台無人機打造飛行主燈，出現旋轉地球、戴資穎等特效，引發民眾熱議，高市府也順應民意，加碼演出4場，將於2／11、2／12、2／18、2／19晚間9點45分登場，而位於港景第一排的漢來飯店也破天荒推出獨家專案，邀請民眾輕鬆享受燈會。

漢來飯店指出，近日聽到不少民眾心聲，紛紛表示「這次燈會好精彩，但想在專屬空間與喜愛的親友共賞美景、家有小小孩不方便帶到現場、年長親友也不適合久待在戶外」等。

漢來聽到民眾心聲，即日起至2／28推出專屬港景房晚上7點半至10點半，3小時限時賞燈會專案，雙人3336元起，現場招待紅酒、精緻水果、點心、mini bar，以及膠囊咖啡，尊榮禮遇讓您在港景房輕鬆享受燈會，分分秒秒看到精彩。

漢來港景房隨時可以捕捉國際級的台灣燈會，飯店離愛河灣燈會區步行只要5分鐘，漢來獨一無二的港景房被視為賞燈會最佳視野飯店。

高市府指出，這次「聚光台灣 虎星高照」無人機展演是台灣首次以1500台無人機來做展演，有12大圖形，這12大圖形跟國際團隊對接歷經半年，規格、技術更是比美東京奧運開幕的無人機展演。