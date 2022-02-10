從2月7日春節假期結束、工廠復工開始，北京冬奧會吉祥物三大生產商「火力全開」。其中一個廠家的負責人、福建晉江恆盛玩具有限公司總經理連海安和工人們一起輪班趕工。「現在還積壓著100萬隻訂單，要實現網友說的『一戶一墩』，估計得到4月。」

華西都市報、封面新聞報導，連海安向媒體記者說，連日來親朋好友發微信跟他請託，希望從他這兒直接買冰墩墩，但他實在拿不出來，他統一回覆親友：「真的抱歉，真的沒貨。兒子找我要得都要哭了，我都找不到一個；我媽給我打電話說，親戚家的孩子哭著想要一隻，讓我找一隻，我都做不到。請大家一定理解，我們的友情和親情是一世的，不會因為一時的產品影響我們一世的感情，請大家一定要理解。」

「庫存一點都沒有了，『冰墩墩』製作出來一批就發送一批。我已經連續3天沒睡覺了，太興奮也太忙了。」連海安說，2月7日開工當天，工廠有50萬隻「冰墩墩」全球訂單，現在已漲到100萬隻，即使24小時連軸轉也要生產1個月。

★特殊工藝等多重因素導致「一墩難求」

負責北京冬奧會和冬殘奧會吉祥物生產的，分別是晉江恆盛、北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司、南通金鳳凰工藝玩具製造有限公司，這3家公司都曾參與製作2004年雅典奧運會、2008年北京奧運會、2012年倫敦奧運會及多個其他大型賽事吉祥物製造。他們從生產一線直接感受到「冰墩墩」的火爆以及帶來的壓力。

其中，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司是一家A股上市公司，自2月7日以來，股價已連續三天漲停。其間，公司還特別發佈聲明，稱正開足馬力生產「冰墩墩」。晉江恆盛和南通金鳳凰則為員工買票提前返廠復工。

南通金鳳凰董事長黃天宇說，2019年「冰墩墩」和「雪容融」剛問世時，市場反應不大，後來因疫情還積壓了很多產品。今年春節期間，大眾熱情突然高漲，庫存清完後仍供不應求。「年前本來已加班製作出了5萬套『冰墩墩』和『雪容融』，現在訂單又來了。」

對於目前的「一墩難求」現象，連海安說，大眾的熱情隨著北京冬奧會的開幕高漲，完全超出了預期。另外，「冰墩墩」特殊的設計和製造工藝也讓產品上市速度減慢。「我們生產玩具30多年，第一次遇到矽膠外殼與公仔組裝的設計，生產涉及的供應環節增多，原材料要求也高，又遇上春節放假，供應、生產都慢了下來。」

報導稱，在「冰墩墩」的生產流程中，外殼生產是最難速提的一個環節，一套新模具的開模至少需要9-10天。

2月4日，日產800多個外殼的東莞眾盛矽膠公司，一下接到了20萬套訂單，該公司負責人劉明考慮到工廠模具有限以及矽膠供應未到位，只敢接下3萬套，並且春節期間就開始召集工人返工。2月9日，工廠復工一天後，眾盛矽膠接到的訂單增加到40萬套。

★外殼採用食用級矽膠 一天最多能做800個

「我們生產公仔，把外殼委託給其他廠家生產。現在公仔已生產出了一些，還要等外殼到位才行。」連海安說，「冰墩墩」生產環節涉及公仔布料、內部填充物、公仔眼睛、外殼硅膠等多個環節，之前根據組委會對吉祥物的概念要求，反覆實驗了很多原材料，最終才確定這種選材。其中，晶瑩剔透的「冰墩墩」外殼採用了食用級矽膠，與嬰兒奶嘴的材質相同，需要專門的模具生產。

劉明說，「冰墩墩」矽膠外殼規模化生產必須要有充足的精確模具，脫模過程也要十分精細，不能有一點損傷。完成脫模後，還要把奧運五環和彩虹條融入其中。「冰墩墩」硅膠外殼尺寸較大，一套模具一次只能生產兩個外殼，兩套模具一天最多只能做800個外殼。目前，公司正在增加模具開發，以實現產能翻番。

此外，有網友曬出2年前購買的「冰墩墩」照片，發現原本晶瑩剔透的外殼已開始泛黃。對此，連海安解釋說，是因為這種矽膠級別太高，柔軟細膩性比一般塑料高很多，「不要曝曬，放在陰涼處。玩久了，手上的汗、指甲刮到也會對其造成損傷，導致泛黃。實驗過程中也用過其他更耐損的外殼材料，但因要實現晶瑩剔透、柔軟、環保等品相要求，最終選擇了這種略顯『嬌嫩』的矽膠材質。」

很多好奇的消費者自行拆掉「冰墩墩」矽膠外殼後，很難將其復原。對此連海安解釋說，「冰墩墩」外殼與公仔組裝需要由專業、熟練的工人利用工具完成，消費者最好不要拆開。