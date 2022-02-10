台達電1月營收262.7億元 21:582022/02/10 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台達電在料況持穩、電源出貨量穩定帶動下，1月營收來到262.7億元，維持在去年第三季單月營收水準，年增5％，不過比起去年12月的歷史新高來說，仍月減12.6％，維持在去年第三季單月營收水準。 法人則指出，雖然3C、車用半導體的料況，比起去年下半年來說舒緩不少，不過以1月份來說，台達電電動車事業部出貨狀況暫時還沒有感受到春天的溫暖。 國巨元月營收 102.56億元 柏文1月營收3.01億元 全年擬新開8據點 #台達電 #月營收 #料況 #單月營收 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連鎖家具詩肯1月營收達3.45億 創單月新高 18:412022/02/10 財經 訂單滿手 緯創1月營收攀同期第三高 04:102022/02/10 產業．科技 年節外籍移工匯款需求增 統振1月營收14個月新高 17:412022/02/10 財經 《電機股》氣立1月營收年增8％ 催升半導體設備貢獻 15:232022/02/10 財經 筆電需求旺 廣達1月營收站上千億元大關 20:322022/02/10 財經 新藥納健保帶動 懷特1月營收年成長45％ 10:492022/02/10 財經 部份零組件供貨吃緊 大田1月營收低於預期 17:042022/02/10 財經 毅嘉上月營收 13個月新高 04:102022/02/10 證券．權證 《食品股》火鍋商機熱 中華食1月營收續創新高 10:172022/02/10 財經 友達1月營收寫下11個月以來低點 14:142022/02/10 財經 TPK 1月營收月減14.9％ 15:302022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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