台達電在料況持穩、電源出貨量穩定帶動下，1月營收來到262.7億元，維持在去年第三季單月營收水準，年增5％，不過比起去年12月的歷史新高來說，仍月減12.6％，維持在去年第三季單月營收水準。

法人則指出，雖然3C、車用半導體的料況，比起去年下半年來說舒緩不少，不過以1月份來說，台達電電動車事業部出貨狀況暫時還沒有感受到春天的溫暖。