37歲「韓劇女王」黃正音前(2020)年宣布和企業家老公離婚，結果1年後竟破鏡重圓復合，更在去(2021)年10月喜懷第2胎。目前正專心養胎的黃正音，昨(9日)和女星全慧彬、李珠妍、吳允兒、亞由美和一名圈外好友聚會，從照片中閨密們的祝福禮物可稍微看出寶寶性別的端倪。

黃正音昨IG發布的最新日常近況中，透露和姊妹們歡聚，手拿花束禮物的她穿長裙巧妙遮住大肚子，她對著鏡頭微笑容光煥發，懷孕中依舊保持良好氣色，接著她和好友們一起開箱給寶寶的禮物，可愛的款式設計讓她掩不住驚喜表情，但仔細一看可發現端倪，因為禮物都是天藍色系，讓網友們紛紛猜測，即將出生的第二胎也是「兒子」。

聚會結束後，閨密全慧彬也在個人IG祝福好友順產，表示：「正音啊，Dodori（胎中寶寶名）肯定很幸福。」過去和黃正音同為女團「Sugar」的前隊友亞由美也寫到：「非常非常唯美的Baby Shower，正音啊，真心祝賀，加油！」李珠妍則留言：「祝賀漂亮的歐膩（姊姊），I love you」，滿滿祝福。

黃正音2015年12月公開與職業高爾夫選手出身的鋼鐵業CEO李英敦戀情後，隔年2月便宣布結婚並在同年誕下兒子，幸福婚姻曾羨煞不少人。豈料，兩人的婚姻才過5年，便在前(2020)年9月爆出即將離婚的消息，並流傳黃正音已向法院遞交離婚申請書。但沒想到，兩人經過將近1年的磨合與調解溝通後，黃正音的態度竟逐漸軟化，經紀公司表示「透過深度溝通後決定維持夫妻緣分」，去(2021)年9月又宣布懷上了第2胎。

黃正音過去曾以女團Sugar的身份出道，2004年宣布單飛並轉型成為演員後，陸續在《穿透屋頂的HighKick》、《她很漂亮》、《雙甲路邊攤》等電視劇中演出，精湛又自然的演技受到觀眾好評，也讓她人氣持續攀升。