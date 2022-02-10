經典浪漫喜劇片《BJ單身日記》集結芮妮齊薇格（Renee Zellweger）、休葛蘭（Hugh Grant）、柯林佛斯（Colin Firth）爆笑演出，芮妮演活30幾歲都會女子布莉琪一角，道盡單身狗跟大齡女子的心酸，過年過節總是被問感情生活、何時結婚、親友亂介紹對象，但樂觀的布莉琪也會逐一反擊，將人生控制權抓在自己手裡，她常跟閨蜜大吐苦水，談起成人的愛情生活總是百無禁忌，寫實生活宛如每個單身男女的縮影，片中特別安排當年2大英倫頂尖男神搶平凡的魯蛇妹，也是不少偶像劇成功的黃金公式。

柯林佛斯跟休葛蘭同年，生日只差1天，演出該片時都41歲，極具濃厚的熟男魅力，他們在片中個性迥異各有擁護者，1位是內斂不擅長言語的暖男律師，1位是壞壞又性感的出版社主編。柯林佛斯因電視劇《傲慢與偏見》飾演「達西先生」走紅，《BJ單身日記》作者海倫菲爾丁被「煞」到後就在同名小說放進了「馬克達西」一角，為柯林佛斯量身訂做，並指定要他主演，地表最強的迷妹夢想成真讓男神點頭出演，柯林佛斯當時覺得用全新的形式演出達西一角很反諷：「馬克達西其實是一個感情豐富但又放不太開，這點很吸引我，因為他超級慢熱，所以能夠向大家證明對這個角色看走眼。」

現年61歲的他近年在《金牌特務》系列飾演帥氣的西裝紳士特務哈利，大叔魅力不減，在電影中展現優雅身手的他曾在《BJ單身日記》跟休葛蘭上演像小學生打架的戲碼，柯林佛斯受訪表示那場對打橋段是親自上陣沒用替身，而且拒絕排練的版本，「我們兩個扮演懦弱、憤怒的雅痞，上一次打架可能都是七歲在學校操場的時候，所以不能打得太專業」，果然即興發揮跟反差萌獲得好評，飾演女主角好友的莎莉菲利浦斯（Sally Phillips）受訪時曾爆料，當時她跟一票演員就坐在躺椅上看他們2個打了一星期，且芮妮當時的男友金凱瑞（Jim Carrey）也在現場看熱鬧，莎莉表示：「我覺得他們應該很尷尬，因為金凱瑞看起來比他們都還來的高大強壯。」

當年以《妳是我今生的新娘》、《新娘百分百》等電影大紅大紫的休葛蘭一直展現銀幕暖男形象，一度讓他感到無趣並有想息影的念頭，因此演出《BJ單身日記》花心又嘴賤的上司丹尼爾一角時，讓他開心喊：「這樣性感的壞蛋才貼近我。」據說當時芮妮跟休葛蘭對戲時很常臉紅害羞甚至笑場喊卡，這位英國奧斯卡影帝渾身散發費洛蒙，儘管在電影裡演出「渣男」依然大受粉絲喜愛，驗證男人不壞女人不愛這句至理名言；休葛蘭跟台灣也非常有緣，不只拍過李安執導的《理性與感性》，還跟胡婷婷合作《BJ單身日記》系列第2集，並且主動出擊跟對方要電話卻被拒絕，花花公子的性格果真符合丹尼爾一角。《BJ單身日記》20週年4K修復版將在本周五（11日）躍上大銀幕跟台灣粉絲度過情人節。