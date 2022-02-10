據大陸「國家廣播電視總局」網站10日發布，《「十四五」中國電視劇發展規劃》已於日前印發。

規劃指出，為促進電視劇市場公平競爭，堅決反對惡性競爭、不正當競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張，鼓勵資本與產業良性互動，引導資本服務電視劇高質量發展。

規劃稱，將引導電視劇製作機構科學合理安排製作成本結構，加強成本管理和收入覈算。規範包括演員片酬在內的收入分配秩序，推廣使用標準化、制度化、制式統一的片酬等勞務契約。

規劃強調將加強片酬管理，並堅決反對「天價片酬」。將嚴格執行每部電視劇全部演員總片酬不得超過製作總成本 40％，主要演員片酬不得超過演員總片酬 70％的製作成本配置比例規定，並會加強片酬契約備案與核查。行業組織制定標準化、規範化、制式統一的片酬契約示範文本，將在電視劇行業推廣使用。

規劃指出，為持續優化電視劇市場環境，將健全事前事中事後全鏈條全流程監管機制，嚴肅處理有偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」等違法違規行為的演員和相關機構，禁止違法失德藝人通過電視劇發聲出鏡。