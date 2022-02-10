根據股市觀測站10日的申報轉讓統計資料顯示，開發金控旗下子公司凱基銀行董事長魏寶生申請申報轉讓21616股(21張616股)開發金股票，以贈與的方式給予財團法人交大思源基金會，捐贈後魏寶生名下即零持股開發金。據了解，魏寶生目前也是思源基金會董事，過去也曾申報名下持有的開發金股票透過贈與方式給凱基銀行受託的公益信託專戶。