凱基銀董座魏寶生 贈與交大思源基金會21張開發金股票 22:122022/02/10 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據股市觀測站10日的申報轉讓統計資料顯示，開發金控旗下子公司凱基銀行董事長魏寶生申請申報轉讓21616股(21張616股)開發金股票，以贈與的方式給予財團法人交大思源基金會，捐贈後魏寶生名下即零持股開發金。據了解，魏寶生目前也是思源基金會董事，過去也曾申報名下持有的開發金股票透過贈與方式給凱基銀行受託的公益信託專戶。 升息循環倒數 金融股成投資顯學 連續21年支持藝術創作 旺宏教育基金會獲文化部文馨獎肯定 #開發金 #魏寶生 #贈與 #思源 #基金會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金控總部快閃公益市集 3小時破百萬幫助更多弱勢團體 17:282022/01/27 財經 金融股有料 法人封關周熱搶 04:102022/01/27 證券．權證 永信社福集「食」送愛 關懷弱勢家庭過好年 21:462022/01/27 寶島 會計研究發展基金會與海科館合作 跨界追求永續發展 18:492022/01/28 生活 凱基證券助弱勢家庭 寒冬送暖10年不間斷 11:202022/02/10 財經 美吾華懷特打造抗癌公共藝術 04:102022/02/08 產業特刊 開發金迎春好事集 快閃挺公益 04:102022/01/28 金融．稅務 嘉市年菜送暖 關懷弱勢邊緣戶 04:102022/01/29 地方新聞 中對撒哈拉以南非洲投資 遠超美 04:102022/02/10 全球財經 蔡衍明愛心基金會 送愛頭城助弱勢 04:102022/01/27 地方新聞 不因疫情停歇 老五老獨老年菜送到家 19:132022/01/29 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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