美國勞工部10日公布最新數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年增7.5％，不僅高於去年12月增幅7％，更創下40年以來新高，顯示美國通膨壓力持續升高，加劇美國聯準會（Fed）升息壓力。

勞工部周四數據顯示，1月CPI月增0.6％，與12月增幅相同，但高於市場預期的月增0.4％。年增率達到7.5％，增幅高於12月的年增7％與市場預期的年增7.2％，且創下1982年2月以來新高。

排除波動劇烈的食品和能源價格後，1月核心CPI月增0.6％，與12月增幅相同，但高於市場預期月增0.4％。年增率方面，1月核心CPI年增6％，高於12月的5.5％與市場預期的年增5.9％。

美國1月通膨持續升溫，原因在於經濟復甦過程萬物齊漲，不僅天然氣價格節節升高、原油每桶價格飆破90美元關卡，全球晶片短缺危機更推升汽車價格，房價與租金價格亦居高不下。