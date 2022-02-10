美國與加拿大1月中開始實施跨境疫苗強制令後，引發數千加國卡車司機不滿，引發已持續十多天示威並堵住兩國跨境大橋，已嚴重影響運輸，令供應鏈問題更惡化，福特已因此暫時關閉一座廠房。

美加實施強制令引發數千人和數百輛卡車堵塞加國首都渥太華街道，情況在7日進一步失控，示威者與卡車擠滿連接美國密西根州汽車重鎮底特律，和加國安大略省溫莎市之間的「大使橋」（Ambassador Bridge）。

它是北美最繁忙跨境大橋，占兩國整體商品貿易運輸量約25％。美加一年貿易金額逾6000億美元。

大橋被堵立即令雙向交通中斷。雖然8日上午重新局部開放，往底特律方向恢復通車，但往加拿大方向仍封閉。

商業運輸線改道至較北邊的「藍水橋」（Blue Water Bridge），密西根交通部資料顯示在9日卡車要等5個小時才能過橋。

加國央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）說：「若進入加國重要邊境通道持續被堵，可能開始對加國經濟活動造成重大影響。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「美國正密切關注事態發展。」她指堵橋對物流網絡，尤其對貨物與汽車零件的運輸構成風險。拜登政府已跟加國官員會面，尋求方法確保運輸線暢通。

大使橋被堵令福特關閉一座廠房。福特呼籲兩國趕快解決問題，否則對美加所有車商的影響會不斷擴大。

據加國汽車製造商協會（CVMA）資料，2020年通過大使橋的卡車逾220萬架次，以汽車生產相關的卡車運輸為主。美國商務部指去年加國從美國進口汽車相關貨品價值440億美元。