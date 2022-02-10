北京冬奧會開幕式韓服風波與短道速滑裁判爭議引發韓國國內反華情緒高漲，雙方網民惡言相向，情緒漸趨失控，雙方外交部門還涉入言語爭執。韓國總統文在寅在接受國際媒體聯合採訪時鄭重表示，韓中需要深化經貿合作並努力使兩國國民從中獲益，尤其需要增進年輕一代的彼此理解。

據韓聯社報導，北京冬奧會表演與比賽出現爭議引發韓國國內反華情緒，昨日中國駐韓國大使館發言人通過官網，就韓方質疑北京冬奧會短道速滑裁判闡明立場。發言人稱，「近日韓國體育代表團和部分媒體質疑北京冬奧會短道速滑比賽存在『不公正判罰」。這本是技術性問題，應由專業權威機構予以評判。」

中方發言人表示，「但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，毒化了兩國國民間的感情，引起中國線民的反擊。中方對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。」

韓國外交部發言人崔泳杉10日在例行記者會上對中方表態回應稱，「外國使領館在對當地媒體報導和政客言論公開表態時，應尊重駐在國國情和國民情緒，慎重行事。」

就中國駐韓國大使館前一天對北京冬奧短道速滑判罰爭議表明反駁立場一事，崔泳杉表述如上。他說，韓國外交部將基於上述立場與有關方進行必要的溝通。

針對韓國年輕一代近期的反華情緒蔓延引發外交爭議，韓國總統文在寅在接受《韓聯社》等全球8大通訊社聯合書面採訪時表示，韓中展開互補性經濟合作十分重要。兩國今後也將為企業營商活動提供特別支援，同時為應對碳中和等未來經濟秩序變化加強合作。隨著韓中國際地位進一步提升，除韓半島問題外，兩國還在不斷為應對新冠疫情、氣候變化等全球熱點問題加強溝通。

就韓中首腦會談，文在寅說，雖然受制於新冠疫情形勢，但兩國其間仍然通過各種管道進行了必要的溝通，今後也將如此。此番話可被解讀為，兩國或將正式討論舉辦韓中首腦視頻會談的事宜。