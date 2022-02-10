喧騰一時，造成18死、200多人受傷的普悠瑪列車出軌事故，宜蘭地檢署2019年6月偵結起訴司機員尤振仲3人，另包括3位前任台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身在內的16名台鐵人員，則獲不起訴，高檢署二度審查再議後，認為范植谷、周永暉、鹿潔身等16名台鐵人員，分別以再議無理由，部分再議不合法，今天駁回再議，16人獲不起訴確定。

2018年10月21日下午4時50分，台鐵普悠瑪自強號6432列車，在台鐵宜蘭線的蘇澳鎮新馬車站旁發生脫軌事故，事故造成18人死亡、215人輕重傷，這起事故成為台鐵近30多年來最嚴重死傷意外，造成時任交通部長吳宏謀下台。

宜蘭地檢署2019年6月6日偵結本案，檢方認為事故列車超速行駛、ATP遭關閉及ATP遠端監視系統未連線是肇事累積原因，依過失致死罪嫌起訴司機員尤振仲、前機務處副處長柳燦煌、現任綜合調度所長吳榮欽3人，去年10月，宜蘭地院一審判尤振仲徒刑4年6月，另柳、吳2人無罪。案件由台灣高等法院審理中。

至於前台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身3人以及調度員、列檢員、列車長、值班站長共16人涉案部分，宜檢認為，縱然這些人有行政疏失或有監督不周之處，仍難以過失致死罪相繩，因此將16人不起訴。

案經送高檢署再議，高檢署審查後認為全案不起訴部分，有偵查不完備之處，發回宜檢續行偵查。宜檢日前二度不起訴16人，而高檢署二次審查後，10日駁回再議，16人不起訴確定。