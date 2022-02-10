南韓大咖演員情侶玄彬、孫藝真今(10日)宣布結婚，「迫降CP」修成正果，讓外界都相當開心，而擅長投資的兩人，結婚後也將成為娛樂界含金量最高的星夫妻。

孫藝真出道超過20年，憑著精湛演技坐穩一線演員地位，是南韓片酬破億女星之一，除了演藝作品之外，她投資眼光精準，多年來累積18億身家，還曾入選南韓富比士名人榜。

而玄彬除了有效儲蓄外，還投資房地產，儲蓄加上房地產粗估有135億韓元（約3.4億元台幣），曾自爆儲蓄金額為韓幣35億元，估計每個月利息高達韓幣600萬元（約新台幣16萬元），加上去年砸下48億韓元（約1.3億元台幣），買下京畿道126坪豪宅，被指是兩人未來結婚的愛巢。

玄彬和孫藝真不僅顏值高，甜蜜指數也破表，如今順利邁向人生另一個里程碑，婚訊直接癱瘓韓網導致當機，可見大家對兩人的喜訊也是相當關注。玄彬和孫藝真因合作《愛的迫降》擦出愛火，多次傳出緋聞都不認愛，直到去年元旦被狗仔拍到後大方認愛，坦承已交往8個月，孫藝真也嬌羞表示「感謝可以遇到好的人，我們會好好培養這段感情」，言詞中滿是幸福。