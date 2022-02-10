台灣本土疫情未歇，雖然每日確診數沒有明顯成長，仍有個案持續在社區或職場發生。民間已有「與病毒共存」的聲量；蔡英文總統也喊出兼顧經濟、防疫的「台灣模式」。台大醫師李秉穎今表示，台灣確實有這個條件，但絕對不是現在，若比照歐美各國「跳崖式解封」，恐怕每天染疫死亡的人數，將上看百人。對此，台灣民眾黨立委賴香伶直言，陳時中喊出「要與病毒共存」的說法和醫界專家看法相佐，實在不太了解他到底決策要怎麼做。

賴香伶10日上《中視新聞》政論節目「庶民大頭家」探談近期疫情變化，主持人詢問賴香伶，普通民眾真的有辦法自己防範氣溶膠的傳播嗎？賴香伶表示，Omicron病毒的傳染力很強，潛伏期短，所以好像2、3天發病很正常，也就是現在已經有120多個案例是陰轉陽，進去防疫旅館7+7或者是7，就已經在第一波的第7天採檢就出來了。

民眾黨立委賴香伶。（資料照）

賴香伶指出，只是大家現在好奇的是，「防疫旅館在這次春節專案提升很多容納量，旅館人員也有做足防護，到底是怎麼被傳染到Omicron的？」賴香伶坦言，自己曾問過陳時中部長這個問題，陳時中答覆說，「可能是開門那一剎挪，門的氣壓造成房內空氣和走道做交換，這很可能就是氣溶膠造成的問題，這就很難防了」。

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對於陳時中曾喊出「要與病毒共存，清零不是目標，是態度」，賴香伶認為，他講話沒有人聽得懂，陳時中和醫界相關人士及大老們都還沒有溝通清楚，專家、學者們與他的意見多數相佐，實在不太了解他到底決策要怎麼做？

值得注意的是，去年底曾有研究團隊做過實驗，隸屬香港醫管局西聯網的瑪麗醫院團隊，於2021年11月進行防疫旅館中的「氣溶膠傳染」（空氣傳染）測試，並以可見煙霧代表新冠病毒的傳染途徑。實驗顯示，當客房房門一開啟，煙霧即從客房滲漏至旅館走廊。房門開啟時即便只有數秒，煙霧仍可從相鄰房間的門縫中滲入，顯示病毒藉由空氣傳播的可能性。

研究指稱，帶原者與感染者位處於相鄰的房間，證實了研究團隊的氣溶膠實驗結果──防疫旅館的走廊空間，可能是Omicron病毒的傳播通道。