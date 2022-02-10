情人節即將在下周一到來，小米也貼心地推出「小米情人節」活動，明（11日）起至14日期間，除了精選拍照打卡、放閃必備的Xiaomi 11 Lite 5G NE及Redmi Note 10S等最符合女生需求的手機推出優惠，更貼心為獻上1+1組合優惠的成對好禮，讓情侶們不再只是買成對飾品，而是連實用的3C產品都能成雙成對，另同步推出Xiaomi路由器 AC1200、Xiaomi聲波電動牙刷 T700等新品，去年底發佈的Redmi手表 2 Lite也將於2月14日起正式開賣。

Xiaomi 路由器 AC1200，定價795元，自明（11日）起於指定通路上市。（小米提供）

此次的「小米情人節」活動，將推出小資族最愛的Redmi Note 10S特別下殺1500元，領券後最低入手價只要5199元，另外擁有影院級視聽與120W HyperCharge極速快充的Xiaomi 11T Pro 5G也享直降500元優惠，領券後最低入手價1萬7199元，再贈小米手環6，而組合優惠專區則精選智慧穿戴裝置、電動牙刷等產品，同款商品任兩件即享優惠價格，而14日前在小米台灣Facebook 粉絲專頁的「情人節告白大賞」活動貼文下方，留言分享對情人、家人或好友的告白，並且得到對方的回覆，就有機會讓兩人都能把520元的購物金帶回家。