女星解婕翎擁有甜美長相與惹火身材，從「宅男女神」蛻變為「電競女神」，IG擁有超過63萬追蹤數；然而人紅是非多，就在元旦宣告「我就4調皮」後，竟接連遇上「挑戰吃200隻醬蝦影片被盜用」，及「被盜用身分PO不雅照」等侵權行為。解婕翎過年前又遇上另一「悲劇」，搞錯了丟垃圾及資源回收的截止日，讓她不得不在過年期間「囤貨」；年後開工她則PO出甜洩「絕對領域」美照，除舊佈新一搏新春好彩頭。

解婕翎過年前在IG分享日常動態：「今天把家裡最後整理，拿了兩箱紙回收下去丟。當我帥氣的走到中庭大廳的時候⋯⋯（警衛：解小姐，回收昨天就結束了。），（我：不是明天中午嗎），（警衛：那是垃圾，回收你初四再拿下來），（我⋯⋯嗯好。），悲傷。」這番哭笑不得的遭遇引網友爆笑給拍拍：「妳可以拿去給附近收資源回收的阿嬤啊」、「台中今天還有回收」、「我可以幫妳丟呀」、「莫名覺得親民」。

春節期間她則高舉寫著金色「滿」字的紅紙，祝大家「紅包拿滿滿，刮刮樂都能回本」。下雨天鬱悶在家幾天後，婕翎發IG美照趴在白色轎車上寫道：「今天帶小寶貝出門拍片！！雖然沒洗車，但是它依然乾乾淨淨」，但不知「小寶貝」是指她的愛犬或愛車？還是另有所指？只見她穿著公主風黑白短裙洋裝，將上半身整個趴在白色賓士車的引擎蓋上，傳黑色長筒馬靴的右腳高高翹起，讓她大腿後方「絕對領域」若隱若現，畫面甜美中帶有性感相當迷人。

網友讚：「女神美美」、「還是很乾淨啊，妳真美」、「好漂亮的婕翎好看的車子」、「説真的，我只看到美女，車不重要」、「好美的長筒靴，好適合婕翎喔」、「小寶貝維持的也太好了吧」、「愛妳，很抱歉，我都一直盯著美麗的大長腿」、「可愛美麗的女神啊」、「好美的靴子」、「香車美人」、「服裝好香喔」、「賓士耶，載我載我」，2天吸引1.4萬人點讚。

解婕翎除了常透過IG與粉絲們互動之外，她也開啟YouTube頻道與粉絲們分享私下生活，以及各種有趣的開箱、實測影片，活潑又自然的主持風格讓她再度圈入大票粉絲，頻道目前已吸引超過52萬人訂閱，人氣也持續攀升中。