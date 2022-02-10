諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman，以下簡稱諾格）7日宣布，其研發的AGM-88G增程型先進反輻射導引飛彈（AARGM-ER）已完成第2次實彈試射，成功擊毀模擬地面雷達目標，並稱該公司在3個月內獲得2份五角大廈的初期少量生產（LRIP）合約。

根據諾格聲明稿，本次測試1月21日於加州的慕古角海上武器測試場（Point Mugu Sea Range）進行，AARGM-ER的發射平台為1架F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，並成功擊毀設置於加州南部外海聖尼古拉斯島（San Nicolas Island）上的模擬地面雷達目標。

諾格還在聲明稿中特別強調AARGM-ER「延伸的射程」；美國海軍「直接與時效性打擊」（Direct and Time Sensitive Strike）計劃管理官杜特科（A.C. Dutko）上校則表示，第2次實彈測試驗證了AARGM-ER自長距離外探測、識別、標定與接戰陸基防空雷達的能力，讓美軍距離先進防空壓制／摧毀（SEAD/DEAD）能力又更進一步。

自2021年9月AARGM-ER達到關鍵的C里程碑（Milestone C）以來，諾格已兩度獲得五角大廈的初期少量生產合約。首份合約於2021年9月簽署，價值4120萬美元（約新台幣11.5億元），包含16枚戰備彈和6枚訓練彈；第2份則於2021年12月簽署，價值4560萬美元（約新台幣12.7億元）。

AARGM-ER以現役的AARGM改良而來，射程和速度達後者的2倍，且除了打擊防空系統外，還具備攻擊巡弋飛彈發射車、彈道飛彈發射車等時效性目標的能力。該型武器目前正與F/A-18E/F戰機、EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機整合，未來更能裝載於美國空軍F-35A、美國海軍F-35C戰機的內部彈艙之中，將對中國大陸構築的「反介入／區域拒止」（A2AD）能力造成嚴重威脅。