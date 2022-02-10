基於能源價格飆高和供應鏈瓶頸，歐盟執委會10日上修歐元區2022年與2023年的通膨預測，預期2022年的通膨率將升至3.5％，但2023年可望回到歐洲央行（ECB）2％的目標之下，降至1.7％。

歐盟執委會將歐元區2022年的通膨率大幅上修，由前次於2021年11月預測的2.2％一口氣上調至3.5％，並將2023年的通膨率由1.4％上修至1.7％。歐元區2021年的通膨率為2.6％。

歐盟執委會指出，歐元區通膨和歐洲整體經濟展望，亦受到俄羅斯與烏克蘭危機影響。歐元區東部鄰國的地緣政治風險，為天然氣價格帶來上漲壓力，並加劇價格波動。

執委會表示，歐元區通膨繼2021年第四季創下4.6％的紀錄後，將在2022年第一季觸頂，達到4.8％，直至第三季都將維持在3％以上，待供應鏈中斷和能源價格壓力緩和後，第四季通膨可望降至2.1％，2023年將能回到歐洲央行2％的目標之內。

歐元區1月通膨率攀升至5.1％，創下新高紀錄，約是歐洲央行目標的兩倍有餘。相較之下，英國12月通膨達5.4％，美國更高達7％。

即便歐元區通膨節節走高，歐洲央行2月初召例會仍維持利率水準不變，並表示持續執行大規模購債計畫，無意加入美國聯準會（Fed）與英格蘭銀行（央行）緊縮貨幣的行列。

根據歐洲央行12月的預測，歐元區2022年通膨估計平均達3.2％，但年末時可望略低於2％。2023年與2024年的通膨預期為1.8％。歐洲央行預計在3月的例會調整通膨預測。

歐洲官員表示，通膨揚升恐影響經濟擴張步伐。歐盟執委會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）指出，通膨與能原價格躥揚，再加上供應鏈與勞動市場瓶頸，將抑制經濟成長。