日本對情人節相當重視，2月14日西洋情人節到3月14日白色情人節期間，更是相關商品大戰時期。不過一項調查指出，日本人情人節以往對真正的心上人之外的人也給「人情巧克力」做好人際關係，但今年對給人情巧克力的對象則「什麼都不做」的高達約七成。

LINE禮物LOGO。（取自LINE禮物）

而「什麼都不做」的回答理由各式各樣，包括：「情人節以外的時間，也都向對方傳達了感謝，情人節並不會特別做什麼」「學生時代會送人情禮，但結婚後就不會特別做什麼了」「期待對方有什麼回報是很累的」，而不少人考慮「疫情嚴峻，這時候直接送什麼都很奇怪」。

而仍會給「人情禮」的人回答中，送禮的考慮給手帕、傳訊息、請吃頓飯、一同出遊，或是送酒。而顧慮疫情的人有的認為：「不想去百貨店那樣人群多的地方，所以巧克力自己動手做」但也有相反意見認為「不會給人自己手工做的巧克力」，也有人善加利用「LINE禮物」或是網購後直送對方，減少直接接觸。

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