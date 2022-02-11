Netflix獨家韓劇《殭屍校園》劇情描述不明的殭屍病毒傳進校園，被孤立等待救助的學生們爲了生存而攜手展開生死搏鬥的故事，上線10天內累計觀看時數高達3億6102萬小時，打進全世界94個市場排行榜TOP10，成為Netflix非英語TV排行榜上收看時間紀錄第5名，繼《魷魚遊戲》後，再次改寫了韓國內容的新歷史，還登上紐約時代廣場看板，讓全球再次沉迷在韓版殭屍旋風裡。

這是繼公開後28天內累計記錄16億5045萬小時的第1名《魷魚遊戲》、第2名《紙房子》第4部的6億1901萬小時、第3名《紙房子》第3部的4億2640萬小時、第4名《紙房子》第5部3億9513萬小時之後的新紀錄，該劇大膽啟用新人演員當主演，一夕之間捧紅多位新星，IG追蹤人數暴漲近20倍，排名第1的李瑜美，因為也有演出《魷魚遊戲》，目前已有超過750萬名粉絲，深受觀眾喜愛、由趙怡賢與羅門組成的「班長CP」也持續追趕，現在快要來到400萬，人氣相當可觀。

《殭屍校園》登上美國紐約時代廣場大型廣告看板。（Netflix提供）

另外，為迎接下周的西洋情人節，Netflix也宣布將推出4位女神主演的新劇，包括朴敏英《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、孫藝真《二十五，二十一》 、金泰梨《三十九》、金世正《社內相親》，輪番陪大家展開浪漫追劇馬拉松。