晶圓代工龍頭台積電（2330）業績沒有最狂、只有更狂，元月營收1721.76億元，月增10.8％、年增35.8％，連二個月創歷史新高，符合外資圈創高預期，但幅度令市場耳目一新，隨訂單滿載、漲價貢獻持續發酵，台積電營運後市期待感更旺。

福虎年開春首周，台積電就是鎂光燈鎖定最亮點，摩根士丹利證券終結中性看法，把目光轉向大客戶委外代工機會大增、尖端製程進度突破、資本支出壓力2024年起將減輕等中長線因素，升評「優於大盤」並給予780元股價預期後，引起市場廣泛討論，各方意見激烈交鋒，台積電股價經過三個交易日震盪，10日大漲2.53％表態，終場收649元。

美系外資原估計台積電元月營收月增2％、年增25％，年月雙增的預期已透露出對台積電高度信心，結果實際成績單更令市場振奮，營收增長幅度確實超乎外資圈觀點。

事實上，台積電元月營收有喜，早在部分外資名師預料之中。像是海通國際證券電子研究主管蒲得宇日前提出，台積電自2021年10月起已針對部分客戶漲價，其餘客戶從今年元月開始採用調整後報價，便隱含台積電營收將進一步上升意義。值得注意的是，考慮裸晶圓、原物料成本提高與強勁半導體需求，海通國際調查後判斷二線晶圓代工廠第二季初可能啟動新一輪漲價，台積電有機會跟進再漲。

富邦投顧認為，台積電不僅短期有漲價優勢助陣，中長線展望受惠於高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、車用、電動車、智慧機等趨勢，成長力道不容小覷。