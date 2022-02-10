《正常發揮》

國民黨台南市議員謝龍介10日宣布參加台南市長初選，表示願意接受黨內協調機制，不過卻引發台南市黨部錯愕，私下卻表示黨部已有屬意人選。政治評論員黃揚明表示，他不理解國民黨台南市黨部的態度，他甚至認為，現在綠營並不團結；主持人王又正指出，這是一個「破口」。

黃揚明10日在中天政論節目《正常發揮》中表示，不理解國民黨台南市黨部的態度，當今天有人表態願意爭取提名，在一個沒有人想要選，甚至找不到人選的地方，謝龍介願意接受黨內初選機制，又沒說要脫黨參選，連在台南都不只一組人表態，願意代表國民黨去選，這代表國民黨在這個地方有鬥志。

黃揚明舉例表示，如今台南市長選戰出現一個狀況，那就是綠營現在並不團結。主持人王又正接著表示，「這是一個破口」。

黃揚明指出，國民黨在台北、桃園、台南、高雄等4個在野直轄市，應該要戰鬥的時候，如果選擇防守，這場選戰要怎麼打下去。因為新北、台中是要防守的，執政者會有包袱，比如當初韓國瑜看到陳菊執政下的高雄，有那麼多的缺失，針對這些去攻打，代表民進黨出戰的陳其邁反而變成守勢；理論上，陳其邁是要攻擊的，最後卻變成防守。