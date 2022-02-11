不少人都希望能一夜致富，但受到眷顧的幸運兒少之又少，有網友上網發文表示，家中的看護聽聞越南家人中了彩金，直接表明要離職，開心到連晚餐都不煮了，反過來請媽媽自己煮，讓她驚呼實在太戲劇化了。

原PO在Dcard發文寫道，昨晚看護跟我媽說她今天太開心，開心到不會煮飯，請我媽煮，因為她老公在越南彩票中獎，中了6億越南盾（約新台幣73萬），好像可以在越南買房子了，所以決定要離職返鄉。

一名女網友分享家中外籍看護中了6億彩金，開心提離職不煮飯了，引起網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

看護還貼心地說先不跟阿公說，怕阿公傷心，之後會回去越南，但不急著回去，看到看護能回鄉的喜悅，原PO也替她感到開心的，但驚訝「這種Drama的事竟然發生在我家」。

貼文引起不少網友紛紛留言，「人家背井離鄉跟老公遠距在台灣工作，蠻辛苦的」、「感覺你們家外傭跟你們家人相處得還不錯，恭喜他，也祝福你們下一個請的阿姨能依樣相處融洽」、「好想體驗開心到不會煮飯，到底是多開心」。

也有人討論才70萬為何能財富自由，「6億越南盾等於台幣70多萬，在越南能買一間房子，在台灣連一個車位都買不起」、「可能70幾萬在越南就可以財富自由了」、「鄉下的房子可以，但胡志明市和河內市區應該不太行」、「我朋友每個月給他媽媽6000台幣而已，他媽在越南買豪宅當貴婦」、「大家是不是都想去國外結婚了，快笑瘋」。