一位48歲婦女，無抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣，自已摸到左側頸部有一小小的腫塊，因無痛而不以為意，沒想到一個月後感覺腫塊好像持續變大而求診，經安排頭頸部超音波檢查合併細針抽吸發現是頸部淋巴轉移的癌症，隨後透過全身正子攝影和切片檢驗，確診左側扁桃腺癌。

●40歲以上易好發 多與菸酒有關

澄清醫院中港院區耳鼻喉科林奐宇醫師表示，扁桃腺癌好發於40歲以上的病人，通常與抽菸、酗酒等習慣有關，但也有不明原因罹癌；扁桃腺癌初期症狀大多不明顯，直到腫瘤侵犯到周圍組織，才可能出現喉嚨腫痛的症狀。

●頸部腫塊分3類 年齡可初步區分

而頸部腫塊依發生的原因主要分為三大類：發炎性、先天發育不良性、腫瘤性。其鑑別診斷可先針對年齡層來做初步的區分。年紀15歲以下的兒童、青少年，多半是導因於病毒或細菌感染的淋巴腺炎；其次是先天性的病症（如甲狀舌骨囊腫），最後才是腫瘤（如甲狀腺瘤、淋巴瘤等）；年紀16-40歲的青年、成人，先天發育所致的囊腫（鰓裂囊腫）與唾液腺疾患（唾液腺炎、唾液腺結石）遠較發炎性與腫瘤性的腫塊多見。

●全身正子攝影 精準揪出癌

林奐宇醫師強調，頸部超音波檢查可以說是醫師的另一隻手，在門診就診時及可同步檢查，再配合細針抽吸更能提高疾病診斷的準確度；而全身正子攝影更是提供癌症的精準部位及罹癌的期別，做為精準治療的重要參據。

●出現這些症狀 應盡速就醫

值得注意的是，成人頸部腫塊越來越大、腫塊有消但沒有完全消失、聲音上的改變、吞嚥有困難或是疼痛、同側耳朵疼痛或是聽力異常等現象，是有潛藏惡性腫瘤的可能性，建議應該先找耳鼻喉科醫師，做頭頸部詳細的檢查，先排除癌症的可能，才是最安全的作法！