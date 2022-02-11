衛生署國民健康局年報指出，台灣地區18歲以上成年人有高達99.17的民眾患有牙周病，其實是所有慢性病中，普及率最高的疾病。輕忽牙菌斑對牙齒的危害，是牙周病最主要的原因。台安醫院牙科醫師李佳燕指出，國人其實對牙齒清潔有相當多錯誤的觀念，這些都是導致牙周病氾濫的關鍵。

每天刷牙還是蛀不停？醫授「一招」刷掉牙菌斑 破解牙齦保健十大迷思。(影音來源/健康療天室)

台北市牙醫師公會曾在北市進行大規模調查，發現只有4成民眾刷牙時間達到牙醫所建議的3分鐘，如加上牙線、牙間刷潔牙，至少需10分鐘，餐後潔牙的人則不到2成，定期進行口腔檢查的人也不到半數；其中，更有將近8成的人自認口腔健康沒問題，卻不知道牙周病早已悄悄找上身。

●牙周病恐曾腸胃癌症、失智風險

醫師提醒，牙周病對人體的危害，不僅是牙齦出血、牙齦萎縮、掉牙等，由於口腔細菌會隨著循環系統影響全身，不僅增加罹患心血管疾病的風險，還可能造成如胃癌、大腸癌等。多項研究也顯示，嚴重牙周病恐讓免疫細胞產生大量類澱粉蛋白β，會從血管進入全身的循環，若累積在腦部，就會提高罹患失智風險。

三軍總醫院牙科部主任邱賢忠也指出，國人常見的蛀牙、牙周病都可能提升新冠肺炎重症風險。研究發現，牙齒破壞程度越高，症狀表現越明顯，住院率和住院天數隨之增加；中重度牙周病患者感染新冠肺炎後，死亡風險比沒有牙周病的人高出8倍，住加護病房的比例增3倍，使用呼吸器的比例則多4倍。

●關於刷牙的十大迷思

(資料來源/臺安醫院李佳燕醫師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

不過刷牙時間也不是越長越好，太用力摩擦牙齒，也會破壞琺瑯質。

李佳燕醫師指出，刷牙時只有一種刷牙工具還不夠，應適當使用牙線、牙間刷、軟毛的小頭牙刷。除此之外，在適當時機使用漱口水及沖牙機，也能幫助刷牙的完整潔淨程度。

至於餐後馬上刷牙，真的很傷牙齒嗎？其實主要是因為用餐時的食物，恐造成口腔內PH值偏酸，這時若是立刻刷牙，的確會破壞牙齒琺瑯質。

不過李佳燕醫師強調，「讓牙菌斑在口腔及牙齒內停留的時間越短，對護牙就越有利。」因此她建議，餐後可以先漱口，一方面調節口腔的酸鹼值，讓食物酸性不要在牙齒上停留過久，另一方面也能先去除大型菜肉殘渣，幾分鐘後以牙線、牙間刷先清潔齒縫後再刷牙，一次刷2顆牙，以小面積輕刷的手法，刷完整口牙齒，就能兼顧不傷牙也消除牙菌斑的兩大好處，守護身體的第一道重要健康防線！