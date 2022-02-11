中職樂天女孩也是知名網紅團體「反骨男孩」成員之一的琳妲(林羿禎），擁有精緻臉蛋和姣好身材，加上討喜個性，受到不少粉絲喜愛，時常在社群分享火辣美照的她，近日她穿上貼身旗袍，大秀性感好身材，讓網友看了全暴動。

琳妲近日穿上金色貼身短旗袍，大秀火辣S曲線，她也擺出多個撩人姿態，有側身跪地、大開M字腿等，開高衩設計讓她辣露性感腿根和白皙美腿，她也寫下：「謝謝你，羿(一)路上陪我到現在，不嫌麻煩的話，2022也麻煩陪我了」。

粉絲見到女神的請託，也紛紛留言回應「我會一直陪妳」、「幾年都可以」、「陪妳到天涯海角」，還有人大讚她「超美的」、「最近的風格都好特別啊」、「太香了，拜託出寫真」。

而琳妲昨(9日)也曬出一段22秒熱舞影片，只見她穿上黑色蕾絲發熱背心，搭上紅色造型短褲，對著鏡頭扭動火辣身軀，彎腰時胸前傲人雙峰呼之欲出，隨著音樂不斷擺動，波濤洶湧畫面讓人看了都快暈了。

擁有原住民血統的琳妲，五官精緻、身材火辣，輕鬆駕馭甜辣的風格，讓她IG累積72萬人追蹤，人氣持續攀升。